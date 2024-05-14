الامارات | لقب «أقوياء اليد» حائر بين الشارقة وشباب الأهلي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريقا الشارقة وشباب الأهلي، في الـ7:15 من مساء اليوم، على صالة نادي البطائح، المباراة النهائية لبطولة الدوري العام لكرة اليد، التي يطمح «الملك» من خلالها إلى التتويج باللقب الثامن توالياً، والـ18 بتاريخه منذ تتويجه بالنسخة الأولى موسم 1976-1977، فيما يطلبها «فرسان دبي» بشعار النجمة الـ11 واستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ التتويج الأخير في موسم 2014-2015. ويدخل شباب الأهلي المباراة بشعار حصد أول ألقابه لهذا الموسم، بينما يبحث الشارقة عن العلامة الكاملة، واللقب الرابع، بعد تتويجه بكأس السوبر، و«كأس الإمارات»، و«كأس الاتحاد»، إضافة إلى لقب خارجي بتتويجه بطلاً لـ«كأس السوبر الإماراتي البحريني»، مع العلم أن الموسم الحالي لم ينتهِ، إذ تتبقى مسابقة كأس رئيس الدولة، المقرر انطلاقها الشهر الجاري.