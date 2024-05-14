مباراة العودة.. الزمالك يبدأ الاستعداد لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليومية اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة العودة أمام نهضة بركان.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، لاعبيه راحة من التدريبات أمس الإثنين، فور العودة من المغرب، بعد خوض مباراة الذهاب أمام نهضة بركان.

وكان فريق الزمالك خسر في الذهاب أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، على الملعب البلدي ببركان، ويحتاج الأبيض للفوز في العودة بهدف نظيف لتحقيق اللقب.