رابح ماجر لـ "الخليج 365" : منتخب مصر الأفضل داخل أفريقيا لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

يرى الجزائري رابح ماجر نجم فالنسيا وبورتو السابق أن جميع المنتخبات العربية لم تنجح داخل القارة الإفريقية ماعدا منتخب مصر بفضل امتلاكه سياسة منظمة.

وقال ماجر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : "حتى الآن المنتخب المصري هو الوحيد الذي نجح في التتويج ببطولة إفريقيا خارج دياره عكس المنتخبات العربية الأخري، وذلك بفضل سياسته المنظمة، فهو يسير بطريقة جيدة في إفريقيا كما يمتلك أكثر من لاعب يلعب في البطولة المحلية المصرية".

وأضاف ماجر :" تواجد أكثر من لاعب مصري في قائمة الفراعنة ومشاركتهم في البطولات الإفريقية المختلفة كدوري الأبطال والكونفدرالية رفقة أنديتهم، أمر ذكي جدا من جانب المسؤولين بالمنتخب".

وواصل نجم بورتو السابق :"المنتخب المصري يبقى دائما من المنتخبات القوية حتى لو تراجع مستواه في السنوات الأخيرة، وخصوصا في كأس الأمم كوت دارفور 2024 وكذلك نسخة 2019، والتي نظمتها مصر، وخسر الفراعنة اللقب وقتها بعدما كان المرشح الأول للبطولةولكنه ظهر بمستوى متواضع جدا".

اختتم حديثه قائلا: "أعتقد الآن أن منتخب مصر مع مدرب قدير حسام حسن الذي أتمنى له كامل التوفيق والنجاح".

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقى منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6 يونيو فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقرر لها فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.