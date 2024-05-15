"فحص طبي لتحديد موقفه".. الأهلي يعلن غياب كريستو عن مواجهة الترجي بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة لاعب الفريق محمد الضاوي كريستو، وغيابه عن مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "إن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، اشتكى من إصابة بعد انتهاء مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة".

وأضاف: "كريستو اشتكى عقب انتهاء المران من آلام في العضلة الضامة، وعلى أثرها فضل الجهاز الفني بقاء اللاعب في القاهرة، وعدم السفر إلى تونس".

واختتم جاب الله تصريحاته: "كريستو سوف يخضع لفحص طبي وأشعة غدًا الخميس، على أن يبدأ مباشرة بعدها تنفيذ البرنامج التأهيلي للتخلص من الإصابة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي مساء اليوم الأربعاء إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجي.

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