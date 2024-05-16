جماهير الترجي تشتبك مع الشرطة التونسية قبل مباراة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، وقوع اشتباكات عنيفة بين جماهير نادي الترجي التونسي وأفراد الشرطة بتونس، قبل مباراة باب سويقة المرتقبة أمام الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس.

وحرص حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي في تونس العاصمة.

ورحب رئيس الترجي ببعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي التي وصلت أمس إلى تونس، في ظل العلاقات القوية بين الناديين، ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات.

وكشفت إذاعة "موزاييك" التونسية، أنه جرت أحداث عنف واشتباكات بين جمهور الترجي وأفراد الشرطة في ظل سعيهم للحصول على تذاكر حضور مباراة فريقهم مع الأهلي باستاد رادس.

كما شهدت الأحداث قيام الشرطة التونسية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الكبيرة من جمهور الترجي.

وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما تأهل الترجي على حساب منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا