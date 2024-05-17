الامارات | من باريس.. نجوم العالم يعلنون التحدي في "أبوظبي إكستريم 4"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نجوم العالم في الجو جيتسو والفنون القتالية التحدي في النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي اكستريم، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الرسمي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس الخميس في باريس، بحضور وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية وجماهير الرياضيين المشاركين، لما تحظى به المبادرة الإماراتية الفريدة من نوعها باهتمام دولي، كونها تجمع أبطال "الجو جيتسو والجرابلنج" في نوع جديد من الفنون القتالية داخل قفص القتال.

حضر المؤتمر الصحافي المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية طارق البحري بالإضافة إلى ثمانية من اللاعبين المشاركين في النزالات الرئيسية في البطولة، وهم نجم وبطل العالم وفرنسا في الفنون القتالية المحتلطة بينوا سانت دينيس والإنجليزي مارك دياكيسي، الذين سيمثلون نزال الحدث الرئيسي للجرابلنج وإسبين ماثيسين وليون لارمان الذين سيتنافسون في نزال الحدث الرئيسي للجوجيتسو، والبطلات فيون ديفيز ومورغان بلاك، في الحدث الرئيسي المشترك للجرابلنج بالإضافة إلى البطل الإماراتي خالد الشحي وخصمه البرازيلي ليوناردو ماريو وعدد كبير من الصحافة الفرنسية والعالمية مما منح الرياضيين فرصة للإجابة على أسئلة الصحافة ومحبي القتال، بالإضافة إلى التحدث عن توقعاتهم للمنافسة القادمة، والتي تُقام في 18 مايو.

وقال البحري: "سعداء بمشاركة 28 لاعب ولاعبة من 15 دولة، في هذه النسخة من البطولة التي تشهد 14 نزالاً، وتجمع نخبة نجوم الجوجيتسو والجرابلنج من جميع أنحاء العالم، والمصنفين عالمياً، من بينهم 7 لاعبين من فرنسا بهدف منح فرصة أكبر للمواهب الأوروبية والفرنسية لإظهار قدراتها والمنافسة في أكبر المحافل الرياضية الدولية، بالإضافة إلى مشاركة الإمارات بلاعب ولاعبة هما خالد الشحي وشما الكلباني".

وأضاف: "جاءت عملية اختيار اللاعبين المشاركين في البطولة بالنظر إلى تصنيفهم العالمي في أكبر منظمات الفنون القتالية المختلطة العالمية، وأيضاً جولات أبوظبي جراند سلام العالمية، ومستوياتهم في البطولات القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".

وشهد المؤتمر تصريحات حماسية بين النجمين بنوا سانت دينيس ومارك دياكيسي، حيث أكد كل منهما على استعداده وثقته في الفوز في اللقاء المرتقب، وهو ما أضاف جوًا من الحماس والتشويق للنزال القادم.

الشحي جاهز للإخضاع

أكد لاعب الإمارات خالد الشحي المتواجد في الحدث العالمي جاهزيته للمشاركة، وقال: "لا أحب الحديث كثيراً، أريد تحقيق الفوز فقط بالطريقة الأنسب، لن احتاج للقلق بشأن النقاط، لأنني أبحث دائماً عن إخضاع المنافس".

يذكر أن بطولة أبوظبي اكستريم، تجسد التزام الإمارات بتعزيز التواصل الثقافي والرياضي، وتوفير فرصة لنجوم الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة لتبادل الخبرات والمهارات على الساحة العالمية، كما تعكس رؤية قائمة على تعزيز روح المنافسة وتقديم الأفضل في عالم الرياضة.