"ريمونتادا مثيرة".. يد الأهلي تضرب الزمالك في أولى مباريات نهائي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة 26-25، في أولى لقاءات نهائي بطولة الدوري.

وأقيمت المواجهة الأولى بين الأهلي والزمالك، في نهائي الدوري لكرة اليد، اليوم على صالة "حسن مصطفى".

وحسم الزمالك الشوط الأول لصالحه، بنتيجة 18-14، قبل أن يتمكن النادي الأهلي من حسم اللقاء لصالحه في الشوط الثاني، وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 26-25.

وتقام سلسلة نهائي دوري اليد، بنظام best of 3، أي أن الفائز بمباراتين سيتوج باللقب.

ومن المقرر إقامة المباراة الثانية بين الفريقين، يوم 21 مايو الجاري، وفي حال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز، سيحسم اللقب لصالحه.

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