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المثلوثى يفوز بلقب أفضل لاعب فى مباراة الزمالك ونهضة بركان

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز حمزه المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب أفضل لاعب فى مباراة نهضة بركان التى إنتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف توج بعده بكأس الكونفدرالية للمره الثانيه. 

وتألق المثلوثى بشكل لافت للنظر فى جميع مباريات الفريق الأخيره كما كان له دور مؤثر فى تأهل فريق الزمالك لدور المجموعات. 

ولعب الزمالك بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "" ومهاب ياسر  ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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