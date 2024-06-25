"أبشع لاعب ولكن أحبه للغاية".. تصريح مثير من نيمار عن فينيسيوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

كشف نيمار دا سيلفا مهاجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل عن أقبح لاعب رفاقه خلال مسيرته الكروية .

وقال نيمار في تصريحات "لـ منصة ataque futbolero" اليوم الثلاثاء:" أبشع لاعب لعبت معه في حياتي؟.. اللعنة، لقد لعبت مع الكثير منهم، إنها منافسة جيدة مع كامل احترامي سأختار فينيسيوس جونيور، ولكن أحبك يا أخي للغاية".

ويغيب نيمار عن منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2024 بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي تعرض لها خلال مع السامبا بشهر أكتوبر الماضي.

ويذكر أن منتخب البرازيل تعادل سلبياً مع كوستاريكا في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولي من اليوم الثلاثاء على استاد صوفي ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ويتواجد السامبا في المجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا والتي تضم كلا من منتخبات كوستاريكا، كولومبيا وباراجواي.

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