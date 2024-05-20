أحمد عبدالحليم: الزمالك جدد طموحه بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى أحمد عبدالحليم نجم نادي الزمالك السابق، سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية بعد مباراة صعبة أمام نهضة بركان المغربي، مشيرا إلى أن الجمهور كان يُدعم اللاعبين بشكل قوي خلال الفترة الماضية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "جمهور الزمالك كان حريص على تشجيع اللاعبين بقوة، وقام بتحفيزهم خلال المرحلة الأخيرة، حتى أن بعض اللاعبين رغم أنهم قليلين فنيا فأنهم يبذلوا قصارى جهدهم للظهور بشكل طيب بفضل دعم ومساندة الجماهير، وهم لهم الدور الأكبر في تحقيق الكونفدرالية".

وأضاف: "الزمالك جدد طموحه بالتتويج بمزيد من البطولات بعدما غاب موسم واحد فقط عن الفوز بالالقاب، وفخور بالتتويج بالكونفدرالية".

وأتم: "سعيد بتهئنة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للنادي، وهو يؤكد قيمة القلعة البيضاء والجماهيرية الكبيرة".