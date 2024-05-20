"أنقذني من إصابة كبيرة".. دونجا يكشف كواليس لقطته الرائعة مع لاعب نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف لاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا" كواليس لقطته مع لاعب نهضة بركان ياسين لبحيري خلال نهائي الكونفدرالية.

وقال دونجا، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"لاعب محترم حملني حتى لا أسقط فكنت سأتعرض لإصابة كبيرة ربما خلع في الكتف وشكرته".

وأمسك لبحيري خلال اللقاء بلاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا" حتى لا يسقط على رأسه بإحدى الكرات المشتركة بينهما خلال اللقاء.

حصد فريق الزمالك لقب الكونفدرالية 2024 بعد الفوز على نظيره نهضة بركان في الإياب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وكان فريق الزمالك قد خسر ذهابًا أمام نهضة بركان في المغرب بهدفين مقابل هدف ليضمن التتويج بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

يُذكر أن الزمالك سبق وتوّج بنسخة 2019 من الكونفدرالية على حساب نظيره نهضة بركان.

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