ناقد رياضي: تهئنة الأهلي لـ الزمالك رائعة جدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه سعيد بالتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية، وكذلك بتهئنة النادي الأهلي التي تؤكد على الروح الجديدة بين القطبين، مشيرًا إلى أنه لابد من تقييم الزمالك في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الالقاب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أفضل وقت للإصلاح عندما يكون الزمالك على منصة التتويج، لابد من اعادة الحسابات وتقييم الفريق جيدا في ظل وجود مشاركات أقوى خلال المرحلة المقبلة وسيلعب بطولة السوبر الافريقي".

وأضاف: "الزمالك كان يحتاج للتتويج باللقب، وكان هناك مشجعين من كل المحافظات في ملحمة رائعة، وخسارة هذه البطولة كان سيكون كارثة، لكن بدعم الجماهير تحققت البطولة".

وأكمل: "عمر جابر يقدم مستوى جيد ويستحق الانضمام لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، وبالتأكيد كانت روح اللاعبين وتركيزهم جيدة خلال اللقاء، وتأثير المعسكر المبكر الذي طلبه جوميز وعبدالواحد السيد كان قرار جيد للغاية".

وأشار إلى أن جمهور الزمالك كان عليه العامل الأكبر في مباريات الكونفدرالية ثم اللاعبين ومجلس الادارة يجب أن يحصل على حقه، ولكن جوميز يأتي في المرحلة الأخيرة، وهذا رأيي الشخصي.

وزاد: "لا استطيع أن أقول بأن جوميز صنع حالة جيدة في الزمالك، وحتى الآن لم أرى ذلك، والفريق على المستوى المحلي بعيد عن المنافسة، ولو كنت صاحب قرار لن أقوم بتجديد عقده، يجب تقييم الأمور والفريق على منصات التتويج".

وأتم: "الزمالك منذ احراز الهدف وهو متراجع فنيا، ومهدد باستقبال هدف في أي لحظة، لم يعجبني شكل الفريق، كما ان الحكم عيسي سي كان متوترًا ولم يعجبني أدائه، ومعين الشعباني لعب وفق امكانيات لاعبي نهضة بركان".