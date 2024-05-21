رسمياً.. ماوريسيو بوكيتينو يرحل عن تدريب تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً اليوم الثلاثاء رحيل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق عن منصبه بشكل مفاجئ.

وكان بوكتينيو قد تولى مهمة تدريب البلوز في بداية الموسم الذي شهد صعوبات كبيرة في بدايته قبل أن تتحسن الأوضاع خلال الأشهر القليلة الماضية ينهي الفريق اللندني مسابقة الدوري في المركز السادس.

وكشف نادي تشيلسي في بيان رسمي توصله لإتفاق نهائي مع بوكتينيو بفسخ تعاقده مؤكداً على امتنانه بجهود بوكيتينو خلال الفترة الماضية.

من جانبه علق بوكتينيو على قرار رحيله عن تشيلسي بأن النادي أصبح في وضع أفضل الآن يسمح له بالمضي قدماً خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نتائج أفضل.