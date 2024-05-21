ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق مانشستر سيتي بلقب نادي القرن في البريميرليج، بعدما تربع على عرش قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب حصد اللقب للموسم الرابع على التوالي، بعد فوزه على وست هام يونايتد بالجولة الـ38 الأخيرة للمسابقة المحلية.

وبات المان السيتي أكثر الفرق المتوجة بالدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج، في الألفية الحالية (القرن الـ21) بالتساوي مع جاره اللدود مانشستر يونايتد.

بذلك، رفع الفريق السماوي عدد بطولاته في الدوري الإنجليزي خلال الألفية الحالية إلى 8 ألقاب، ليعادل رقم مانشستر يونايتد، الذي حصد اللقب الثامن والأخير له في القرن الحالي، وكان ذلك في موسم 2012-2013.

مانشستر سيتي يتوج بلقب نادي القرن في البريميرليج

و يلي السيتي في القائمة، تشيلسي الذي فاز باللقب 5 مرات، ويليه أرسنال مرتين، ثم ليستر سيتي وليفربول بلقب واحد لكل منهما، في القرن الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا احتفظ باللقب للموسم الرابع على التوالي، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يتوج بلقب المسابقة العريقة في 4 مواسم متتالية، سواء بالنظام الحديث أو القديم.

مانشستر سيتي.. نادي القرن في البريميرليج

وحسم صراع المنافسة على لقب البطولة الذي استمر طوال الموسم مع أرسنال، وتحديدا حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، ولكن السيتي نجح في التتويج، ليفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة خلال المواسم السبعة الأخيرة.

وعلى الصعيد التدريبي، نجح الإسباني جوارديولا، في كتابة تاريخ خاص على مدار 8 سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق السماوي، حيث قاد بيب، كتيبة مانشستر سيتي نحو تحقيق البريميرليج خلال 6 مناسبات من أصل 8 مواسم قاد فيها الفريق السماوي في البطولة.

وتمكن المدرب الإسباني الذي بدأ رحلته مع الفريق في صيف 2016، من التتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 4 مرات، وكأس الاتحاد مرتين، ومثلهما للدرع الخيرية، بجانب مرة واحدة في دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، كما لم يتمكن أي نادي إنجليزي من تحقيق نفس عدد الإنجازات منذ وصول المدرب الإسباني بتحقيق 17 لقبا في كل البطولات.