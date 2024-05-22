شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات اليوم فى بطولة أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة والتي تستضيفها مصر في الفترة من 18 مايو حتى 27 من الشهر نفسه على ملاعب القطامية ببتروسبوت، تحت رعاية شركة ستادات.

بدأت مباريات اليوم بلقاء الجزائر وجامبيا في المجموعة الثالثة وانتهت بفوز الجزائر بنتيجة 3/2، وحصل عزيز عيداني على جائزة رجل المباراة، فيما اكتسح نيجيريا نظيره بوروندي في المجموعة الأولى بنتيجة 11/0، وحصد مايكل چويل لاعب نيجيريا جائزة رجل المباراة.

وفي المجموعة الرابعة فاز أنجولا على تنزانيا بنتيجة 2/1 وحصل چوزيه چامبا لاعب أنجولا على جائزة رجل المباراة وبنفس النتيجة فاز غانا على كينيا في المجموعة الثالثة، وحصد محمد حمزة جائزة رجل المباراة.

وفي ختام اليوم اكتسح منتخب المغرب نظيره ليبيريا في المجموعة الثانية بنتيجة 5/0، وحصل محمد الهرشي لاعب المغرب على جائزة رجل المباراة.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

يذكر أن المنتخبات المشاركة فى البطولة مقسمة إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثانى.

وتضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب وأوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، وسيراليون