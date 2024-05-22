شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: زيزو وعواد وصبحى لن يرحلوا عن الزمالك ولم نفكر فى لاعبى نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سعادته بفوز الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية، موضحا أنه شعر بسعادة وهو عضو مجلس إدارة لحظة التتويج باللقب الأفريقي، أكبر من السعادة التي شعر بها وهو متوجا باللقب كحارس مرمى.

وأوضح السيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامي أحمد شوبير أن مضاعفة الفرحة بسبب المسئولية التي يشعر بها تجاه الكيان وهو في منصب عضوية مجلس الإدارة.

وواصل عضو مجلس إدارة تصريحات بتوجيه الشكر لجماهير الزمالك التي تحملت ضغوط وأزمات وحرمان من البطولات وما زالوا على العهد أوفياء، موضحا أن فرحته تنطلق من مشاعر السعادة التي انتابت جماهير الفريق الأبيض بعد التتويج.

واستطرد حسين السيد: "صفقاتنا الأخيرة جاءت في أضيق الحدود بسبب الأزمات المالية التي عاني منها النادي، وحاولنا التدعيم مع حل أزمة القيد في نفس الوقت، لذلك بحثنا عن صفقات مجانية بقدر الإمكان، والوقت كان عدونا الأكبر".

وأكمل السيد: "عدد الصفقات الكبير في فترة الانتقالات الشتوية طبيعية بعد إيقاف القيد، ورسالتي المطمئنة لجماهير الزمالك هي بقاء صبحي وعواد وزيزو مع الزمالك".

وأتم تصريحاته: "هناك اتفاقات مع اللاعبين الثلاثة، خاصة عواد وصبحي، ويمكن أن نصف الاتفاق مع هؤلاء اللاعبين بعقود نوايا، وغير صحيح الدخول في مفاوضات مع لاعبي نهضة بركان".