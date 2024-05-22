الزمالك يكشف حقيقة اقترابه من ضم رمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن حقيقة اقتراب القلعة البيضاء من التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي هذا بعد اقتران اسم رمضان صبحي بنادي الزمالك خلال الانتقالات الماضية الأخيرة.

وقال المندوه، في تصريحات إذاعية نقلها موقع "القاهرة 24"،: "لم يحدث أي تواصل بينا وبين رمضان صبحي خلال الفترة الماضية، ولكن كل شيء مطروح وممكن وطبعًا وارد."

وأضاف أمين صندوق الزمالك: "أزمة الأبيض تكمن حاليًا في إيقاف القيد، وليس في أسماء الصفقات الجديدة، ومع انتهاء أزمة القيد سنعلن عن الصفقات التي أنهينا الاتفاق معها، وإيقاف القيد هي الأزمة الحقيقية التي نعاني منها منذ قدومنا."

من ناحية أخرى، طالب حسام المندوه جماهير الزمالك بالصبر من أجل حصد مزيد البطولات، في كافة الألعاب مرة أخرى حتى يستعيد النادي مكانته الطبيعية، وإنهاء أزمات الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمتعلقة بالقيد وخلافه.