أتالانتا يواجه باير ليفركوزن متسلحًا بالتاريخ في الدوري الاوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق أتالانتا نظيره باير ليفركوزن الليلة، في اللقاء المنتظر الذى يجمعهما بنهائي بطولة الدوري الاوروبي للموسم الحالي.

أتالانتا يتفوق على باير ليفركوزن

وتقابل الفريقان في مناسبة سابقة ببطولة الدوري الاوروبي، موسم 2022 في دور الـ 16 من البطولة وحسمها أتالانتا( القديسين)، ذهابا بثلاثة اهداف مقابل هدفين، على ملعب جيويس، وإيابًا بهدف نظيف على ملعب باي أرينا.

وتعد مواجهة أتالانتا ونظيره باير ليفركوزن الليلة، هى الثالثة بين الفريقين في اطا بطولة الدوري الاوروبي.

وتقام اليوم الأربعاء، مباراة نهائي الدوري الأوروبي، بين فريق أتالانتا الإيطالي، وبايرن ليفركوزن الألماني، على ملعب أفيفا بأيرلندا.

وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، بتعليق صوتي عامر الخوذيري.