الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيراميدز يعلن تمديد تعاقد إبراهيم عادل

أعلن نادي بيراميدز المصري تمديد تعاقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إبراهيم عادل، الذي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وذكر بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أمس، أنه «في إطار سياسة الإدارة نحو الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، تم بشكل رسمي تمديد التعاقد مع المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي المصري».

يذكر أن النادي لم يعلن مدة وقيمة العقد الجديد الذي وقع عليه اللاعب.

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