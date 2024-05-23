«يجيبوا محمد صلاح ويدوله قيمته ومكانته».. شوبير يوجه رسالة لحسام حسن: مش عيب والله يا كابتن حسام تعمل كده

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصيحة إلى الثنائي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر/ وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب/ بشأن التعامل مع النجم محمد صلاح/ قائد منتخب مصر/ وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

كان حسام حسن قد دخل في الفترة الماضية في مشكلة كبيرة مع محمد صلاح بعد توليه تدريب منتخب مصر، في ظل الانتقادات الحادة التي وجهها قبل توليه المنتخب بعدة أيام لصلاح، خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وقال أحمد شوبير: «حسام حسن بيقول إن الكابتن الجوهري أبوه الروحي، فأنا بقول له ياريت تشوف كابتن الجوهري كان بيعمل إيه مع اللاعبين وبيعاملهم كأب مش مدرب، وإزاي كان بيقعد معاهم ويسمع كل مشاكلهم وكل حاجة عندهم وياخد رأيهم حتى في أمور المنتخب الفنية، وطبق ده في تعاملك مع محمد صلاح واللاعبين».

وأضاف شوبير: «أتمنى حسام حسن وإبراهيم حسن يجيبوا محمد صلاح ويقعدوا معاه ويقولوا له آدي القصة وآدي الحدودتة ويدوا صلاح قيمته ومكانته كقائد للمنتخب ونجم عالمي كبير، ومش عيب والله يا كابتن حسام تعمل كده».