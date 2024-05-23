الجودو المصري يحجز مقعدين في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حجز يسري سامي لاعب المنتخب الوطني للجودو صاحب الـ20 عاما وصاحب برونزية بطولة العالم للشباب مقعده في أولمبياد باريس 2024، من خلال التصنيف الأوليمبي، وذلك بعد مشاركته الأخيرة في بطولة العالم التي أقيمت بالإمارات.

وأنهى يسري سامي لاعب المنتخب الوطني للجودو مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة العالم للكبار بعد أن وصل للدور الثالث (دور الـ16)، وهو ما منحه 320 نقطة إضافية في سباق التأهل لأولمبياد باريس.

ورفع يسري سامي رصيده إلى 2392 نقطة، ليضع قدما داخل كوتة اللاعبين المؤهلين من التصنيف الاوليمبي، حيث يتأهل أول 17 لاعب فقط في التصنيف مباشرة إلى أولمبياد باريس.

ويمتلك الجودو المصري مقعدا آخر في أولمبياد باريس من خلال الكوتة القارية، ويعلن عنها الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي للجودو عن قائمة اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس أواخر يونيو الجاري.

ويجهز اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، برنامج إعداد جيد للاعبين المتأهلين استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.