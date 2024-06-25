شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقبل استقالة العشرى ويغرم لاعبيه 150 ألف جنيه بعد الهزيمة من فاركو والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى على قبول الاستقالة التي تقدم بها المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم طارق العشرى وجهازه الفنى المعاون، وذلك بسبب سوء التوفيق الذى صاحب الفريق خلال المباريات الأخيرة وخسارة العديد من النقاط التي كانت في المتناول، رغم توافر كل مقومات النجاح لمنظومة كرة القدم بزعيم الثغر من جانب مجلس إدارة النادى.

كما قرر مجلس إدارة النادى خصم مبلغ مائة وخمسون ألف جنية من جميع اللاعبين ووجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى خالص شكره وتقديره لطارق العشرى أحد أبناء نادي الاتحاد السكندرى المخلصين على الفترة الماضية التي قاد فيها فريق الكرة و سوف يعلن مجلس إدارة النادى عن الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القادمة.

وحقق فريق فاركو الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فاركو إلى النقطة 25 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف عند 36 نقطة في المركز التاسع.