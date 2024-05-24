مَن يحسم اللقب؟ كل ما تريد معرفته عن قمة اليد بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، في السادسة مساء اليوم الجمعة، لتحديد بطل الدوري المحترفين لكرة اليد موسم 2024، والذى يقام بنظام Best of 3 لأول مرة.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك بعد قليل، على صالة حسن مصطفى، ويعمل كلا الفريقين، على تحقيق الفوز من أجل التتويج ببطولة الدوري.

وخاض الفريقان مواجهتين من قبل، حيث حقق الأهلي الانتصار في أول لقاء، بنتيجة 26\25، بينما فاز الزمالك في المباراة الثانية، بنتيجة 29\25 ليبقى لقاء اليوم، هو الفاصل لتحديد بطل المسابقة.

وفي حال انتهاء شوطي مباراة اليوم بين فريقي الأهلي والزمالك بالتعادل، سوف يتجه الفريقان لشوط إضافي، وبعدها يتم الاحتكام للرميات الجزائية.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، بتعليق المصري خالد خيري.

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