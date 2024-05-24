بث مباشر بالفيديو لمباراة الأهلي والزمالك الحاسمة للقب دوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك عند السادسة من مساء اليوم الجمعة في نهائي بطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

المباراة التي ستُقام على صالة حسن مصطفى تُعد الأخيرة من نهائي دوري اليد "Best of 3".

الأهلي كان قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 26-25، بينما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 29-25 ليلجأ الطرفين للمباراة الثالثة.

وفي حال انتهاء شوطي مباراة اليوم بين الفريقين بالتعادل، سيتجهان لشوط إضافي، وبعدها يتم الاحتكام للرميات الجزائية حال استمرار التعادل.

ملخص بأبرز الأحداث:

مرور 10 دقائق من المباراة والنتيجة تقدم الأهلي 5-4.

الدقيقة 15: الزمالك متقدم بنتيجة 7-6 أمام الأهلي.

الدقيقة 20: النتيجة تعادل الفريقين 7-7.

الدقيقة 25: الأهلي يتقدم بنتيجة 9-7 على الزمالك.

الدقيقة 30 ونهاية الشوط الأول: الزمالك يتقدم بنتيجة 10-9.

الدقيقة 35: التعادل يسيطر بنتيجة 11-11.

الدقيقة 40: الأهلي وسعّ الفارق إلى 15-12 مع احتساب الحكم إيقاف لمدة دقيقتين للاعب الزمالك.

وتوقف اللعب بالدقيقة 44 بعد إصابة حارس مرمى الأهلي قبل أن يُستأنف اللقاء.

الدقيقة 45: الأهلي يوسع الفارق إلى 17-12.

الدقيقة 50: الأهلي يزيد الفارق بنتيجة 21-15.

الدقيقة 55: الأهلي يتقدم بنتيجة 24-17 قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء.