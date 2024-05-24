فتح باب حجز تذاكر مباراة الاتحاد والزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شركة تذكرتي، اليوم الجمعة طرح تذاكر مباراة الاتحاد ونظيره الزمالك ضمن تذاكر مباريات الجولة 25 من الدوري.

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل.

ويدخل الاتحاد المباراة في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة في حين يحتل الزمالك المركز 13 برصيد 25 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول قد حسمها الزمالك لصالحه بالفوز بثلاثية نظيفة.



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