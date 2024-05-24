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فتح باب حجز تذاكر مباراة الاتحاد والزمالك في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شركة تذكرتي، اليوم الجمعة طرح تذاكر مباراة الاتحاد ونظيره الزمالك ضمن تذاكر مباريات الجولة 25 من الدوري.

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل.

ويدخل الاتحاد المباراة في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة في حين يحتل الزمالك المركز 13 برصيد 25 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول قد حسمها الزمالك لصالحه بالفوز بثلاثية نظيفة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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