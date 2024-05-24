الأهلي ضد الترجي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي بمقر المارد الأحمر بالجزيرة، للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من، محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، وخالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ووائل محمد ورأفت إبراهيم ومحمد أسامة إداريي الفريق، في وجود مسئولي نادي الترجي ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، على أن يرتدي نادي الترجي طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيا من اللون الذهبي.

وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي.

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