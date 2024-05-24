سيميوني: ريال مدريد أفضل فريق في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، أن ريال مدريد أفضل فريق في العالم مشيرًا أنه سيظل محافظا على المستويات التي يقدمها.



وقال سيميوني خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام ريال سوسيداد، "يمكننا أن نصبح أبطالًا ولكن فقط عندما يفشل ريال مدريد. إنهم أفضل فريق في العالم وسيستمرون كذلك لأنهم جددوا فريقهم وسيواصلون النمو".

وأضاف سيميوني "سنعمل على محاولة جعل الفريق أقوى دفاعيًا، وهذا لا يزال كذلك من الناحية الهجومية".

وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني وكذلك لقب كأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي، كما سيواجه بوروسيا دورتموند يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.