ريال مدريد يبحث عن التعاقد مع مدافع ليل الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع مدافع قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل خوسيه ناتشو للقادسية السعودي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، طلب من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، ضرورة التعاقد مع مدافع قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أن رحيل ناتشو جعل أنشيلوتي يبحث عن مدافع لتعويض العجز في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأن هناك رغبة في التعاقد مع لاعب شاب.

وأشارت التقارير إلى أن الريال لديه رغبة جادة في اتمام التعاقد مع مدافع ليل الفرنسي الشاب ليني يورو، والذي يبلغ من العمر 18 عامًا.

وأكدت أن بيريز سيعمل على تلبية مطالب المدرب الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأن الملكي يبحث عن التتويج بالألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.