شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول شركة تأمين مباراة الأهلي والترجى: 53 ألف متفرج سيتواجدون باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد محمود القاضي، مسئول شركة تأمين مباراة الأهلى والترجى أنه سوف يتواجد غدا 53 ألف مشجع في مدرجات استاد القاهرة الدولى لدعم الفريق الأحمر بنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح العميد محمود القاضي خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير: "سوف يتم فتح بوابات استاد القاهرة الدولى منذ الساعة 2 ظهرا، ويتم غلق غلق البوابات في تمام الساعة الثامنة مساء، وتم تخصيص بوابة خاصة لدخول مشجعين فريق الترجى التونسى".

وفى نفس السياق، قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية داخل استاد القاهرة الدولى فى ضوء الاستعداد لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا المرتقبة بين فريقى الأهلى المصرى والترجي التونسى والمقرر لها غدا السبت.

واطمأن الوزير على كافة الاستعدادات داخل هيئة استاد القاهرة الدولى بدايةً من الأماكن الخارجية للاستاد، مروراً ببوابات دخول الجماهير وصولاً إلى أماكنهم بالمدرجات.

وأكد الدكتور أشرف صبحى جاهزية استاد القاهرة لمباراة الغد، واستقبال آلاف الجماهير المصرية التى ستحرص على مؤازرة النادى الأهلى من قلب استاد القاهرة الدولى، مشيراً إلى أن حميع المسئولين عن تنظيم المباراة سيكونون على الموعد للخروج بالمباراة فى أفضل صورة.

وأعرب الوزير عن تمنياته بأن تشهد المباراة روحا رياضية عالية بين اللاعبين، وتشجيع حضارى من قبل جماهير الناديين، متمنياً التوفيق للاعبى النادى الأهلى وإحراز لقب البطولة تأكيدا لمكانة مصر الرائدة إفريقيًا فى مختلف الألعاب الرياضية.

ورافق الوزير خلال الزيارة كلاً من سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وسعد شلبى المدير التنفيذى للنادى الأهلى، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لاستاد القاهرة الدولى.