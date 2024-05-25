شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على استعدادات استاد القاهرة قبل مباراة الأهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية موسعة داخل استاد القاهرة الدولى فى ضوء الاستعداد لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا المرتقبة بين فريقى الأهلى المصرى والترجي التونسى، والمقرر لها غدا السبت.

واطمأن الوزير على كافة الاستعدادات داخل هيئة استاد القاهرة الدولى بدايةً من الأماكن الخارجية للاستاد، مروراً ببوابات دخول الجماهير وصولاً إلى أماكنهم بالمدرجات.

وأكد الدكتور أشرف صبحى جاهزية استاد القاهرة لمباراة الغد، واستقبال آلاف الجماهير المصرية التى ستحرص على مؤازرة النادى الأهلى من قلب استاد القاهرة الدولى، مشيراً إلى أن حميع المسئولين عن تنظيم المباراة سيكونون على الموعد للخروج بالمباراة فى أفضل صورة.

وأعرب الوزير عن تمنياته بأن تشهد المباراة روحا رياضية عالية بين اللاعبين، وتشجيع حضارى من قبل جماهير الناديين، متمنياً التوفيق للاعبى النادى الأهلى وإحراز لقب البطولة تأكيدا لمكانة مصر الرائدة أفريقيًّا فى مختلف الألعاب الرياضية.

ورافق الوزير خلال الزيارة كل من سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وسعد شلبى المدير التنفيذى للنادى الأهلى، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لاستاد القاهرة الدولى.