مجانية ومفتوحة.. قناة تنقل مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تبحث جماهير النادي الأهلي عن قناة مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن نهائيات إفريقيا يتم إذاعتها بشكل حصري على شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، وتقام على استاد القاهرة الدولي، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز بأي نتيجة من أجل حصد لقب دوري الأبطال رقم 12 في تاريخه، خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

وتقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي على البث الأرضي لقناة "تايم سبورت"، وهي قناة مفتوحة ومجانية أمام الجماهير.

ويمكن ضبط تردد القناة عبر ترددها التالي UHF 32، من خلال تشغيل الوضع التلقيدي لأي تليفزيون، عن طريق توصيل «إريال».

ويمكن للمشاهدين التقاط الصورة بجودة «HD» من خلال تحويل الصورة الأنالوج العادية إلى ديجيتال، وإدخال وصلة إريال في الجهاز ويخرج منه وصلة كابل HD، وفي حالة امتلاك المشاهدين، لشاشة LCD أو LED يجب تحويل ATV إلى DTV وتوصيله بالإريال والبحث عن UHF ANTENNA.

وسيقدم الاستوديو التحليلي للمباراة على قناة تايم سبورت الأرضية، الإعلامي تامر صقر، ويحلل اللقاء نجما الأهلي وليد صلاح الدين ومحمد فضل، فيما يعلق على اللقاء أيمن الكاشف.