5 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم، السبت مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يستضيفها ستاد القاهرة.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًا في المباراة التي أقيمت على ستاد حمادي العقربي بتونس.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة وتحديدًا عبر قناة بي إن سبورتس 6 بتعليق علي محمد علي وعصام الشوالي ولكن يمكن مشاهدتها بطريقة أخرى مجانية.

ووفقًا لقواعد البث في الاتحاد الأفريقي فيسمح بنقل المباراة أرضيًا وهو ما ستفعله الهيئة الوطنية للإعلام التي ستبق المباراة عبر تايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف ، فكيف تشاهد المباراة عبر التردد الأرضي؟

1- التليفزيونات التقليدية:

- يمكنها التقاط تردد القناة عن طريق "الإريال" القديم الذي يوضع أعلى التليفزيون العادي مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.

- يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من "أنالوج" إلى "ديجيتال"، ويتم توصيل الإريال به؛ ليخرج منه كابل ثلاثي "أحمر- أصفر -أبيض"، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

2- الشاشات الحديثة:

- يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل "أنالوج" إلى "ديجيتال"، يكون متصلًا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ"UHF Antenna"، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

- إذا كان التلفزيون يدعم التحويل المباشر من "أنالوج" إلى "ديجيتال" دون جهاز خارجي سيحتاج المستخدم أيضًا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ"UHF Antenna"، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضًا.

3- طريقة تشغيل قناة Time Sport

إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي:

- قم بتركيب الهوائي الأرضي "الإريال"، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- وصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

- عقب انتهاء البحث، احفظ القناة التي استقبلتها.

4- إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي..

- يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، مع مراعاة أن يكون مدونًا عليه DVBT" أو "DVBT2".

- ركب الهوائي الأرضي "الإريال" ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- صل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF.

- صل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادي عبر كابل ثلاثي أو كابل HDMI.

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

5- يمكن تحويل القمر الصناعي خاصة طبق الدش إلى إريـال أرضي عادي، من خلال محول "كونفيرتر" ويباع في محال الدش مقابل 20 جنيهًا تقريبًا.

- يتم تشغيل المحول من خلال فصل سلك الريسيفر وتركيبه في إحدى جهات المحول الشبيهة بالمدخل في "الريسيفر" ثم تركيب الجهة الثانية من المحول في التليفزيون في مدخل الإريـال الأرضي العادي؛ ليتحول الطبق إلى إريـال أرضي، ويتم فصل القنوات الفضائية مؤقتًا.

- وبعد توصيل المحول بالتليفزيون، يجب البحث عن القنوات الأرضية على قنوات التليفزيون، من خلال الريموت كنترول الخاص بالتلفزيون؛ لتظهر القنوات الأرضية وبوضوح تام.

- وعقب تحويل البث إلى أرضي يجب البحث عن قناة تايم سبورت الأرضية ومن ثم مشاهدة المباراة بطريقة طبيعية.

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