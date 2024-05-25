شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الممنوعات فى مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الأفريقية للتأمين الممنوعات الخاصة بمباراة الاهلي والترجي التونسي المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة.

ويستضيف الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى.

وجاءت الممنوعات كالتالي:

قائمة الممنوعات

- الشعلات الحراريه الولاعات الكبريت.

- المشروبات المحفوظة فى معلبات معدنية الكانز أو زجاجات زجاج يسمح بدخول العصائر والمياه المحفوظة فى زجاجات بلاستيكية ولكن بعد نزع الغطاء.

- مواد حفظ الطاقة مثل الباور بنك والأسلاك الكهربائيه مثل الشواحن والهاند فرى.

- ⁠

- المواد الدعائية أو اللافتات التى تحمل شعارات سياسية أو دعائية أو إعلانية يسمح فقط بدخول أعلام النادى الأهلى وعلم مصر.

- أقلام الليزر والصافرات التى تشبه صافرة الحكام والتى تسبب تشويش على أرض الملعب.