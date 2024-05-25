السيسي يهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تقديم التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه.

وكتب الرئيس السيسي على حسابه الرسمي بموقع تويتر: " أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين ".

وأضاف: " نتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل ، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق ".

الأهلي بطلا لأفريقيا للمرة الـ12 بتاريخه ..

توج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد في مباراة النهائي التي جمعت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي.

سجل روجير أهولو لاعب الترجي هدف الأهلي الوحيد في المباراة عن طريق الخطأ في مرماه، وذلك بعد تسديدة من رامي ربيعة في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول ارتطمت بلاعب الترجي وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر الأفريقي

ضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي، وذلك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب نهضة بركان المغربي.

الجدير بالذكر أن هذه ستكون المرة الثانية التي يلتقي فيها الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي، بعد مرور 30 عاما على أول لقاء في السوبر والذي أقيم في جنوب أفريقيا وتوج بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.