لابا كودجو: العين يسحق لقب آسيا وسعداء بهذا الانجاز الكبير

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى لابا كودجو لاعب فريق العين الإماراتي سعادته بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ " الزعيم "، بعد الفوز على يوكوكاما إف مارينوس الياباني بنهائي البطولة اليوم.

وحقق العين فوزًا عريضًا على يوكوهاما الياباني بخماسية مقابل هدف في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين ليتوج باللقب بعد خسارته في الذهاب 2-1 باليابان.

وشارك فريق العين الإماراتي في نهائي أبطال أسيا للمرة الرابعة في تاريخه، قد فاز باللقب القاري مرة وحيدة عام 2003، لتكون هذه المرة الثانية ويضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة وكأس القارات وكأس العالم للأندية 2025.