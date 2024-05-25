شاهد مراسم تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. والشناوي يدعم معلول

ياسر رشاد - القاهرة - توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب في مدينة رادس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن ينتصر الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وحصد الأهلي اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية المتوجة باللقب الأفريقي.

ورفع محمد الشناوي قائد الأهلي كأس دوري أبطال أفريقيا في مراسم التتويج باللقب للمرة الثانية عشر في تاريخ المارد الأحمر، حرص الشناوي على دعم زميله المصاب النجم التونسي علي معلول وأرتدى قميص عليه أسمه.

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ويلتقي الأهلي مع الزمالك المتوج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي.