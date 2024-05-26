شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عرضا ماليا لتقديمه إلى بوطيب لحل أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك، في الوقت الحالي، عرضاً مالياً لتقديمه إلى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق لحل أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها النادى بسبب اللاعب المغربى.

ومن المقرر أن يتقدم الزمالك بالعرض إلى اللاعب ومحاميه للوصول إلى حل ودى لسداد مستحقات اللاعب المتأخرة، والتي تصل إلى 2 مليون و400 ألف يورو.

وحال موافقة بوطيب على العرض المالى الذى يجهزه الزمالك سيتم تسوية المستحقات وإبلاغ الفيفا بذلك لرفع القيد فى أسرع وقت.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً بقائمة الأندية التى لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية "كاس"، ومن بينها نادي الزمالك بسبب قضية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق السابق.

وكان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

