حادث تصادم في بداية جائزة موناكو

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب كيفين ماجنسون سائق فريق هاس في حدوث حادث كبير عند انطلاق سباق جائزة موناكو الكبرى للفورميلا وان مما أدى الى خروج عدد من السائقين من السباق و تعطل السباق .

وكانت الحادثة التي تسبب فيها ماجنسون قد حدثت مع انطلاق السباق عندما حاول تخطي سائق ريد بول سيرجيو بيريز عند أحد المنعطفات بطريقة وصفت بأنها شديدة الخطورة مما أدى الى اصطدامه بسيارة سيرجيو بيريز منا أدى الى تحطمها تماما كما خرج من السباق زميلة في فريق هاس نيكو هولكينبيرج فيما عاني سائق فيراري كارلوس ساينز من بداية صعبة بعدما احتك بسائق مكلارين أوسكار بياستري.

الحادث تسبب في توقف سباق الجائزة الكبرى في موناكو لفترة زمنية حتى تتم إزالة اثاره من على الحلبة واعادة دخول السائقين إليها مجددا .

ولم يسفر الحادث عن أي اصابات بين السائقين حسبنا أعلنت FIA او المنظمة الدولية لسباقات الفورميلا وان .