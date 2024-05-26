أيمن الرمادي يجتمع بلاعبي سيراميكا في مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش مران اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة فريق مكادي بدور ال ٣٢ ببطولة كأس مصر .

وطالب الرمادي خلال جلسته بلاعبي سيراميكا ضرورة التركيز في اللقاء وعدم الاستهوان بالفريق المنافس في المباراة القادمة .

وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبي الفريق قبل مواجهة مكادي وطالبهم بنسيان بطولة الدوري والهزيمة الأخيرة فيه من إنبي .

وواصل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي التحضير بشكل قوي لمواجهة نظيره فريق مكادي وسط حماس كبير من جانب لاعبي الفريق .

وعلى جانب آخر ، أجرى محمد شكري الظهير الأيسر الدولي لنادي سيراميكا كليوباترا، جراحة الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

ويعود محمد شكري إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لبدء البرنامج التأهيلي، استعداداً للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا كليوباترا في المرحلة المقبلة.

وشارك محمد شكري في ٢١ مباراة مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، بواقع ١٦ مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و٣ مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في ٥ أهداف مع سيراميكا كليوباترا، أحرز هدفين وصنع ٣ أهداف.