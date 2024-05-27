شكرا لقرائتكم خبر عن معتز زدام أفضل لاعب فى مباراة المصرى البورسعيدى وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل معتز زدام لاعب المصري البورسعيدى على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين فريقه ومودرن فيوتشر بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة دورى nile فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح فرص على مرمى الفريقين بسبب التحفظ الدفاعى بين اللاعبين والخوف من الخسارة أدى لشوط متكافئ انتهى بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى أجرى المديران الفنيان عدة تغييرات هجومية من أجل تغيير النتيجة دون جدوى، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه ميدو جابر صانع ألعاب المصرى بعد ادعائه الإصابة داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى إلى 39 نقطة في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، بينما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.