شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يفوز على الداخلية 3 / 0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على الفريق الأول بنادي الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم على استاد المقاولون العرب الفرعي، في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

سجل أهداف المنتخب عمر فتحي "عموري" وأدهم علاء وكريم سعيد.

وسيطر منتخب الشباب على مجريات اللقاء، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة غلة الأهداف.