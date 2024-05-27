شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف رمضان صبحي مؤقتًا بواقعة التلاعب فى عينة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت لجنة المنشطات المصرية، اتحاد الكرة ونادي بيراميدز بإيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي بشكل مؤقت، لحين عقد جلسة استماع مع اللاعب فيما نسب إليه من قبل بوجود تلاعب في أحد عينات التحليل الخاصة بالمنشطات.

وجاء إخطار لجنة المنشطات بإيقاف رمضان صبحي قبل ساعات من إعلان قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل، ليتم استبعاد اللاعب من حسابات المنتخب، وكذلك يتم استبعاده من لقاء فريقه غداً امام الجونة.

وقالت لجنة المنشطات في خطابها، إن رمضان صبحي قام بالرد على الخطاب الأول للجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي، وبناء عليه سيتم إيقاف اللاعب بشكل مؤقت لحين عقد جلسة استماع سيتم تحديدها في الأيام المقبلة.