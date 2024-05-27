شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تحرم شهاب حسنى من تدعيم الواسطى أمام فاركو فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى شهاب حسنى مدافع الواسطى، من الإصابة فى العضلة الخلفية، خلال تدريبات فريقه استعدادا لمباراة فاركو فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخضع شهاب شهاب حسنى لفحوصات طبية وأشعة للوقوف على حجم الإصابة، التى أثبتت إصابته فى العضلة الخلفية، وسيغيب بسببها عن مباراة فاركو.

وأعرب حلمى علام مدير الكرة فى نادي الواسطى عن حزنه الشديد لغياب شهاب حسنى عن مباراة فاركو فى بطولة كأس مصر، مؤكدا أنه كان يتمنى مشاركة اللاعب فى ظل الإمكانات الفنية والبدنية التى يمتلكها فى تلك المباراة المهمة، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى حاليا يسعى لتجهيز أكثر من فريق.

وتمنى حلمى عودة شهاب سريعا للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة، مؤكدا أنه تم وضع برنامج علاجى وتأهيلى للاعب من أجل شفائه بشكل كامل قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية.