شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: قدمنا شكوى ضد طاقم تحكيم مباراتنا أمام فيوتشر وندرس الاستعانة بالأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، أن ناديه قدم احتجاجا رسمياً لاتحاد الكرة ضد طاقم تحكيم مباراة المصري ومودرن فيوتشر، التي جمعت الفريقين اليوم وانتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة تعرض ميدو جابر لاعب المصري للطرد بداعي التمثيل في إحدى الكرات داخل منطقة جزاء مودرن فيوتشر والتي يرى مسؤولو المصري أنها كانت ركلة جزاء.

وقال عبد القادر، في تصريحات لـ"الخليج 365": قدمنا احتجاجا لاتحاد الكرة ضد طاقم الحكام الذي أدار المباراة، المصري يتعرض لمؤامرة وندرس الاعتماد على حكام أجانب في المباريات المقبلة.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.