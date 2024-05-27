شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد جلسة استماع رمضان صبحي بعد إيقافه من لجنة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المنشطات المصرية، يوم 6 يونيو المقبل موعدا لعقد جلسة استماع مع رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، للاستماع لأقواله فيما نسب إليه من قبل بوجود تلاعب في إحدى عينات التحليل الخاصة بالمنشطات، وتمّ إيقافه بشكل مؤقته لحين عقد تلك الجلسة.

وأرسلت لجنة المنشطات خطابا لاتحاد الكرة ونادي بيراميدز يفيد بإيقاف رمضان صبحي بشكل مؤقت، لحين عقد جلسة الاستماع، لاسيما وأن اللاعب قام بالرد على الخطاب الأول للجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي.

وجاء إخطار لجنة المنشطات بايقاف رمضان صبحي قبل ساعات من اعلان قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل، ليتم استبعاد اللاعب من حسابات المنتخب وكذلك يتم استبعاده من لقاء فريقه غداً امام الجونة.