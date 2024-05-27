شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينشر صورته بقميص الأهلى فى مرحلة الطفولة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر إمام عاشور لاعب الأهلي صورة في مرحلة طفولته وهو يرتدي قميص الأهلي خلال تسليم الجوائز في إحدى الدورات الكروية، ومعها صورته بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه والثانية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وحرص عاشور على نشر صورته بقميص الأهلي في مرحلة الطفولة عبر خاصية "ستوري" بحسابه على إنستجرام.



امام عاشور

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

1982: فاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2008: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2019-2020: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.

2023 -2024 : فاز الاهلى بالبطولة بعد التعادل السلبى مع الترجى في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.