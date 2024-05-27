شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم محمد صلاح والشناوى وياسر إبراهيم وناصر ماهر لمعسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وجاءت القائمة كالتالي:

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد نبيل كوكا

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

ناصر ماهر

محمد صلاح

مصطفى فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.