شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتعادل مع مودرن فيوتشر سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى ومودرن فيوتشر بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ25 لدورى nile.



جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح فرص على مرمى الفريقين بسبب التحفظ الدفاعى بين اللاعبين والخوف من الخسارة أدى لشوط متكافئ انتهى بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي:



حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم.

خط الوسط: عمرو السيسي - أيموراني حساني - محمد صادق - محمد فاروق - علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد يحيى - محمد محمود - غنام محمد - كجالي درامي - محمد ربيعة - أيبا - طارق طه - علي ياسر - باسم علي.



وجاء تشكيل المصرى على النحو التالى: -



حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد.

خط الوسط: معتز زدام - أمادو با - ميدو جابر - سمير فكري - فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: صلاح محسن.



ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمود جاد - محمد طارق - عمرو موسى - عمرو سعداوي - محمود حمادة - يوسف الجوهري - عبد الرحيم دغموم - محمد الشامي - أحمد شرف.