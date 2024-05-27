شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: الأهلى مر بصعوبات كبيرة فى رحلة التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي عن صعوبة الفوز بالألقاب الأفريقية، موضحا أنه شاهد على تتويج الفريق الأحمر بأربعة ألقاب في دوري ابطال افريقيا سواء كان لاعبا أو مدربا.

وقال خالد بيبو، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر: "مبروك للأهلي وجماهير التتويج بالبطولة الأفريقية الثانية عشرة في تاريخه".



وأضاف: "الأهلي مر بمطبات صعبة سواء إصابة محمد الشناوي ومن بعده معلول، كما فقدنا إمام عاشور لفترة، ولقب الأهلي غالي على قلبي سواء وأنا لاعب أو وأنا مسئول".



وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الشناوي حارس يحظى بقيمة كبيرة في النادي، ولم يتأثر باي ضغوط، هو قائد بكل المقاييس، ونجحنا في التغلب على الصعوبات التي واجهتنا".



واستطرد: "فقدنا على معلول في النهائي وكانت خسارة كبيرة للفريق، لكن الأهلي تعوّد على مثل هذه الظروف، ونُهدي اللقب الأفريقي للجماهير التي ساندتنا".



واستطرد مدير الكرة بالأهلي: "أتابع كل ما يُنشر عن الأهلي في الصحف، وطول الوقت نتعرض لأخبار غير صحيحة، وليس من أسلوبي الرد على كل ما ينشر بشكل غير صحيح، لأني مؤمن أن العمل هو أفضل رد على مثل هذه الأخبار، لأن ما نعيشه حقيقي غير ما تسمعه الناس".