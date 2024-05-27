شكرا لقرائتكم خبر عن طبل ومزمار بلدى فى احتفال السفارة الفرنسية بالمتأهلين لأولمبياد باريس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت السفارة الفرنسية بالقاهرة باللاعبين المصريين المتأهلين لأولمبياد وبارالمبياد باريس 2024، بالطبل البلدى والمزمار، وهو ما لاقى تفاعلا من الحضور.

وتقيم السفارة الفرنسية بالقاهرة حفلا ومؤتمرا لكشف تفاصيل استضافة الأولمبياد والبارالمبياد، والذى تأهل له أكثر من 140 لاعبا ولاعبة.

وشهد مؤتمر السفارة الفرنسية لكشف تفاصيل دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بفرنسا، حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة وخالد الدرندلى أمين الصندوق، ودينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية.

كما حضر مسئولو الاتحادات الرياضية، وعلى رأسهم مرزوق على رئيس اتحاد الجودو، وعبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، وشريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، وأحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين.



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احتفالية أوليمبياد باريس (7)



احتفالية أوليمبياد باريس (8)



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احتفالية أوليمبياد باريس (10)



احتفالية أوليمبياد باريس (11)



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احتفالية أوليمبياد باريس (17)



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احتفالية أوليمبياد باريس (19)



احتفالية أوليمبياد باريس (20)



احتفالية أوليمبياد باريس (21)



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احتفالية أوليمبياد باريس (27)



احتفالية أوليمبياد باريس (28)



احتفالية أوليمبياد باريس (29)