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طبل ومزمار بلدى فى احتفال السفارة الفرنسية بالمتأهلين لأولمبياد باريس.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت السفارة الفرنسية بالقاهرة باللاعبين المصريين المتأهلين لأولمبياد وبارالمبياد باريس 2024، بالطبل البلدى والمزمار، وهو ما لاقى تفاعلا من الحضور.

وتقيم السفارة الفرنسية بالقاهرة حفلا ومؤتمرا لكشف تفاصيل استضافة الأولمبياد والبارالمبياد، والذى تأهل له أكثر من 140 لاعبا ولاعبة.

وشهد مؤتمر السفارة الفرنسية لكشف تفاصيل دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بفرنسا، حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة وخالد الدرندلى أمين الصندوق، ودينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية.

كما حضر مسئولو الاتحادات ، وعلى رأسهم مرزوق على رئيس اتحاد الجودو، وعبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، وشريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، وأحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين.

احتفالية أوليمبياد باريس (1)
احتفالية أوليمبياد باريس (1)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (2)
احتفالية أوليمبياد باريس (2)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (3)
احتفالية أوليمبياد باريس (3)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (4)
احتفالية أوليمبياد باريس (4)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (5)
احتفالية أوليمبياد باريس (5)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (6)
احتفالية أوليمبياد باريس (6)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (7)
احتفالية أوليمبياد باريس (7)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (8)
احتفالية أوليمبياد باريس (8)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (9)
احتفالية أوليمبياد باريس (9)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (10)
احتفالية أوليمبياد باريس (10)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (11)
احتفالية أوليمبياد باريس (11)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (12)
احتفالية أوليمبياد باريس (12)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (13)
احتفالية أوليمبياد باريس (13)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (14)
احتفالية أوليمبياد باريس (14)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (15)
احتفالية أوليمبياد باريس (15)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (16)
احتفالية أوليمبياد باريس (16)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (17)
احتفالية أوليمبياد باريس (17)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (18)
احتفالية أوليمبياد باريس (18)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (19)
احتفالية أوليمبياد باريس (19)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (20)
احتفالية أوليمبياد باريس (20)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (21)
احتفالية أوليمبياد باريس (21)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (22)
احتفالية أوليمبياد باريس (22)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (23)
احتفالية أوليمبياد باريس (23)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (24)
احتفالية أوليمبياد باريس (24)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (25)
احتفالية أوليمبياد باريس (25)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (26)
احتفالية أوليمبياد باريس (26)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (27)
احتفالية أوليمبياد باريس (27)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (28)
احتفالية أوليمبياد باريس (28)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (29)
احتفالية أوليمبياد باريس (29)

 

احتفالية أوليمبياد باريس (30)
احتفالية أوليمبياد باريس (30)

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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